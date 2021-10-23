Нейрофизиолог назвала идеальное время для кофе

Нейрофизиолог Блохина призвала россиян не пить кофе в первые два часа после пробуждения

Научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Татьяна Блохина заявила, что кофе ускоряет работу мозга только в определенное время. И это не утренние часы, как принято считать, передает радио Sputnik.

Нейрофизиолог объяснила, что кофе вызывает бодрость, увеличивает концентрацию внимания, повышает активность и улучшает настроение благодаря «обману мозга». Кофеин блокирует молекулы аденозина, сигнализирующие об усталости. В этот момент также повышается концентрацию дофамина и серотонина, которые частично отвечают за тонус, настроение и подвижность.

Чтобы напиток оказывал бодрящий эффект, его необходимо употреблять в специальные для этого часы. При этом специалист не назвала утро идеальным временем для кофе. Она призвала россиян не пить его в первые два часа после пробуждения.

«Если мы сразу же пьем кофе, то сбиваем естественный ритм в организме, что может привести к большей вялости на следующее утро. За семь часов до сна пить кофе тоже не стоит. Так что, если вы встаете, например, в семь утра и ложитесь в районе двенадцати ночи, то ваше окно потребления кофе желательно свести к периоду с девяти утра и до семнадцати часов», – объяснила Блохина.

Ранее британский доктор Каран Радж раскрыл опасность кофе по утрам. По его словам, утром человеку помогает проснуться гормон кортизол, а кофеин нарушает естественные процессы в организме.