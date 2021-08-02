Диетолог назвала запрещенные натощак продукты

Диетолог, терапевт Анна Белоусова назвала продукты, которые запрещено употреблять натощак. Среди них — кофе, соки из цитрусовых, газированные напитки, а также острые приправы, сообщается на сайте телеканала «Звезда».

Белоусова рассказала, что выпитый натощак кофе уменьшает аппетит, поэтому его следует употреблять уже после завтрака. В этом случае напиток не принесет вреда организму.

Кроме того, врач порекомендовала исключить употребление острых приправ и соусов натощак, поскольку они увеличивают вероятность развития гастрита или язвы. Такие продукты могут встречаться в разнообразных бутербродах: например, с горчицей, хреном или чесночной приправой.

«Тоже взбадривает, помогает проснуться — с одной стороны, с другой — это прямехонькая дорога к гастриту», — отметила специалист.

Также негативно на организм влияет сладкая газированная вода, поскольку она вызывает икание и отрыжку. При ежедневном употреблении таких напитков натощак также обостряется риск развития гастрита или язвы.

Кроме того, следует правильно пить соки из цитрусовых фруктов. Их следует употреблять вместе с полноценным завтраком. При этом сами соки должны быть натуральными, а пить их лучше через соломинку, чтобы избежать возможных проблем с зубами.

Ранее диетолог рассказала о вредном завтраке в жару. При высокой температуре воздуха врач посоветовала выбрать для утреннего приема пищи кашу на воде с добавлением свежих фруктов и ягод.