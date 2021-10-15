Врач назвала способы сохранять работоспособность и бодрость в плохую погоду

Врач-терапевт Надежда Чернышова назвала способы, позволяющие сохранять работоспособность и бодрость даже в плохую погоду. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

По мнению специалиста, в первую очередь нужно ложиться спать до полуночи и хорошо высыпаться. В этом случае организм будет вырабатывать мелатонин, который дает ощущение бодрости. Также по утрам следует делать зарядку, а в течение дня — двигаться не реже раза в час.

Кроме того, Чернышова советует почаще проветривать помещение, чтобы оставаться бодрым, а перед началом рабочего дня выходить на улицу хотя бы на 15 минут, чтобы подышать свежим воздухом.

Врач рекомендует не злоупотреблять кофе и пить больше воды. «На работе все любят пить кофе, но часто к вечеру возникает передозировка. Это негативно сказывается на здоровье человека, — объясняет она. — Вот почему нужно потреблять достаточное количество воды. Возьмите за правило: хотя бы полстакана раз в час — будет очень хорошо».

Ранее британский врач Радж Каран рассказал о способе «10-3-2-1», который помогает быстрее засыпать, лучше высыпаться и способствует более глубокому сну. Эксперт советует перестать пить кофе за 10 часов до сна. По его словам, именно столько времени требуется для вывода кофеина из организма.