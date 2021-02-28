Психолог назвала россиянам способы побороть привычку «заедать» стресс

Люди часто пытаются побороть стресс с помощью еды. Однако оставить такую привычку в прошлом довольно сложно, так как из-за переедания растягивается желудок. О том, как избавиться от подобной тяги, в беседе с RT рассказала российский психолог Наталья Варская.

Специалист отметила, что люди, склонные «заедать» переживания, обычно подвержены разного рода зависимостям. Однако они выбирают пищевую как наиболее простую. «Что он получает от еды? Удовольствие. Так же, как и все остальные зависимые люди. А человек — это фабрика гормонов. Эти процессы — психологические, эндокринные, гормональные — всегда вместе», — пояснила Варская.

Первый способ, который поможет справиться в недугом, — это консультация со специалистов. Второй — это смена доминанты. Как пояснила эксперт, человеку нужно найти занятие, которое также приносило бы положительные эмоции. Это может быть нахождение на природе, наблюдение за лесом или цветами, посещение музеев.

Ранее британский врач-диетолог Мэй Симпкин назвала другие способы борьбы с перееданием. Так, специалист посоветовала обходить стороной места, в которых хочется купить что-то вредное, пить много воды и готовить еду самостоятельно.