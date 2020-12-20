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Диетолог перечислил способы борьбы с перееданием на фоне стресса

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Фото: Pixabay.com

Неспособность сопротивляться нездоровой пище объясняется изменением в системе принятия решений и импульсного контроля. Чтобы избежать переедания на фоне стресса, есть четыре способа, которые перечислил британский врач-диетолог Мэй Симпкин. Его слова передает портал Express.

Прежде всего, специалист посоветовал строить свои маршруты передвижения так, чтобы не было искушения купить что-то вредное. Например, не проходить мимо кондитерского отдела в супермаркете. Кроме того, как отметил эксперт, желание что-то съесть часто спровоцировано обезвоживанием — необходимость попить воды воспринимается организмом как необходимость что-то съесть.

В-третьих, Симпкин порекомендовал готовить пищу самостоятельно, используя для этого сырые продукты, а не полуфабрикаты. И, наконец, для борьбы со стрессом помогают занятия спортом, подытожил диетолог.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что главный принцип пирамиды здорового питания — это умеренность без фанатизма. В таком случае можно иногда позволить себе съесть что-то вредное или сладкое.

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