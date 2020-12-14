Студент рассказал о похудении на 20 килограммов за пять месяцев

Житель Индии, страдавший от избыточного веса, сбросил 20 килограммов за пять месяцев и рассказал, как ему это удалось. Об этом пишет издание The Times of India.

24-летний студент-медик Бишоп Адхикари (Bishop Adhikari) считает, что набрал вес из-за сидячего образа жизни. За считаные месяцы он располнел до 95 килограммов при росте 172 сантиметра. Ему пришлось покупать одежду больших размеров и отказаться от занятий любимыми видами спорта. Молодой человек быстро утомлялся, у него часто повышалось давление и начались проблемы с дыханием.

Чтобы похудеть, Адхикари стал внимательнее относиться к своему здоровью. Он перестал употреблять сахар и вредную пищу, начал следить за размером порций и пищевой ценностью продуктов, старается пить не меньше четырех-пяти литров воды в сутки и спать хотя бы шесть-семь часов.

Индиец тренируется шесть дней в неделю. Каждый день он выполняет 30-минутную кардиотренировку, после чего отправляется в 30-минутную пробежку на четыре-пять километров. Когда есть возможность, молодой человек в дополнение к этому выделяет 45 минут на йогу.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Уоллингфорд, графство Оксфордшир, скрывавшая от друзей зависимость от фастфуда, сумела избавиться от вредных пищевых привычек и похудела на 44 килограмма без походов в тренажерный зал. Она поставила счетчик калорий на телефон и постепенно снизила норму до 1200 калорий в день.