124-килограммовая женщина похудела на 34 килограмма без похода в спортзал

Весившая 124 килограмма жительница Индии похудела на 34 килограмма за 10 месяцев без походов в спортзал. Об этом сообщает издание Times of India.

31-летняя Соумья Раджан (Soumya Rajan) весила 124 килограмма. В 2018 году она перенесла операцию на позвоночнике из-за смещения диска. Женщина, чьему ребенку на тот момент было всего девять месяцев, начала беспокоиться о своем здоровье. Она знала, что единственной возможностью избежать осложнений было похудение.

Раджан начала худеть самостоятельно, без посторонней помощи. Она исследовала информацию в интернете и выбрала кетодиету и интервальное голодание. Теперь на завтрак она съедает яичницу или бутерброд с хлебом из миндальной и кокосовой муки, а также пьет кофе без кофеина. На обед индианка предпочитает салат, зелень и овощи с низким содержанием углеводов; курицу, рыбу или баранину, а на десерт — пудинг с миндалем, арахисом или семенами чиа. Раджан ужинает салатами, курицей, рыбой или сосисками. Иногда она позволяет себе пирожные, маффины или халву.

Женщина подчеркнула, что маленькие порции здоровой пищи позволяют ей насытиться. Она выпивает по четыре литра воды в день.

Перед тренировкой она выпивает кофе «буллетпруф» — черный кофе со сливочным и кокосовым маслом.

Из-за перенесенной операции Раджан не может посещать спортзал, но она самостоятельно выполняет упражнения на растяжку и занимается танцами.

Индианка рекомендует желающим похудеть ставить себе краткосрочные и реалистичные цели и фотографироваться, чтобы наглядно видеть успехи. .

«Похудение — это психологически напряженная задача. Когда ты берешь под контроль свой разум, тело автоматически подчиняется ему» — заявила она.