Диетолог назвала идеальный завтрак для похудения и плоского живота

Американский диетолог Бренда Пералта назвала идеальный завтрак при похудении. Об этом пишет издание Eat This, Not That!.

По мнению эксперта, по утрам людям необходима сытная комбинация белка и клетчатки. «Белок — лучшее питательное вещество, которое можно добавлять в рацион, когда пытаешься сбросить вес и сохранить плоский живот», — говорит она. В свою очередь, клетчатка способствует пищеварению и помогает надолго заглушить чувство голода.

Пералта советует завтракать омлетом или болтуньей с овощами, причем лучше всего с цукини, помидорами, стручковым перцем или шпинатом. Дополнительно утром следует есть фрукты или ломтик цельнозернового хлеба, можно даже с авокадо.

Ранее американский диетолог Лорен Манакер назвала идеальный, по ее мнению, продукт для завтрака. Она считает, что лучше всего завтракать блюдами, приготовленными из яиц.