Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Названа главная ошибка при варке яиц

Блогер LifeTipSing: при варке яйца необходимо класть не в горячую, а холодную воду

Фото: Pixabay.com

Пользователь под ником LifeTipSing рассказал об элементарной ошибке при варке яиц, которая связана с температурой воды. Видео он опубликовал в своем TikTok-аккаунте.

Блогер напомнил, что многие люди при варке кладут яйца в горячую и кипящую воду, из-за этого они немного меняют цвет и становятся зеленоватыми. «Это сульфид железа, который может вызвать энтерит (воспалительный процесс в области тонкого кишечника — прим. "Ленты.ру")», — назвал главную ошибку автор ролика.

Эксперт уточнил, что яйца необходимо класть в холодную и немного подсоленную воду. Варить их стоит в течение восьми минут. После выключения огня яйца следует продержать в этой воде еще пять минут. Только после этого их отправляют в холодную воду, добавил он.

Желток оранжево-желтого цвета говорит о том, что продукт приготовлен правильно. Автор видео добавил, что такие яйца не вредят организму.

Ранее диетолог Нмами Агарвал раскрыла способ приготовления яиц, который обеспечит усвоение максимальной пользы от этого продукта. Люди, употребляющие только белки, поступают неправильно. Большинство питательных веществ содержится именно в желтках, уточнила она.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алия Шарафутдинова
Обсудить
Последние новости
В США высказались за вхождение русскоязычной части Украины в состав России
В России предложили изымать машины у автоблогеров-хулиганов
В Британии призвали признать ответственность Запада за украинский кризис
Российский фондовый рынок резко вырос
Турция примет решение по открытию перелетов в Армению в ближайшие дни
Режиссер Салбиев прокомментировал обвинения в подделке им подписей Михалкова
ФСБ и МВД выявили в Москве группу «черных» банкиров с оборотом в миллиард рублей
В Москве школьникам рекомендовали уйти на новогодние каникулы раньше срока
Харламов пошутил над страдавшим от воздержания участником «Давай поженимся!»
В российском детском саду воспитатель била детей и закрывала их в туалете
Россиянам с долгами упростили выезд за границу
Маэстро Понасенков оценил интеллектуальные способности Александра Емельяненко
Выглядящая на 20 лет зрелая женщина рассказала о жизни с молодым лицом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter