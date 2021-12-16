Названа главная ошибка при варке яиц

Пользователь под ником LifeTipSing рассказал об элементарной ошибке при варке яиц, которая связана с температурой воды. Видео он опубликовал в своем TikTok-аккаунте.

Блогер напомнил, что многие люди при варке кладут яйца в горячую и кипящую воду, из-за этого они немного меняют цвет и становятся зеленоватыми. «Это сульфид железа, который может вызвать энтерит (воспалительный процесс в области тонкого кишечника — прим. "Ленты.ру")», — назвал главную ошибку автор ролика.

Эксперт уточнил, что яйца необходимо класть в холодную и немного подсоленную воду. Варить их стоит в течение восьми минут. После выключения огня яйца следует продержать в этой воде еще пять минут. Только после этого их отправляют в холодную воду, добавил он.

Желток оранжево-желтого цвета говорит о том, что продукт приготовлен правильно. Автор видео добавил, что такие яйца не вредят организму.

Ранее диетолог Нмами Агарвал раскрыла способ приготовления яиц, который обеспечит усвоение максимальной пользы от этого продукта. Люди, употребляющие только белки, поступают неправильно. Большинство питательных веществ содержится именно в желтках, уточнила она.