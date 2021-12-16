Глава СПЧ высказался против амнистии для купивших поддельные ковид-сертификаты

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в беседе с «Известиями» высказался против амнистии для купивших или продавших поддельные сертификаты о вакцинации от ковида. Он подчеркнул, что это обман и жульничество.

«Я считаю, что неправильно думать об амнистии. Все-таки это жульничество и со стороны тех, кто продавал сертификаты, и тех, кто покупал. Это обман. Обман в ситуации эпидемии не должен быть амнистирован», — подчеркнул Фадеев.

Глава СПЧ также прокомментировал решение учитывать антитела при выдаче QR-кодов для посещения общественных мест. Он подчеркнул, что следует учитывать разные обстоятельства жизни людей, например, если человек переболел без обращения к врачу, но иммунитет у него сформировался.

Фадеев также приветствовал то, что ПЦР-тесты будут учитываться в общественных местах, это актуально для тех, кому по состоянию здоровья противопоказаны прививки. Он также добавил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным настаивал на бесплатном тестировании для россиян.

Ранее зампред фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил поправку об амнистии всех, кто получил поддельные QR-коды. По его словам, этим людям необходимо дать возможность вакцинироваться. Депутаты также предложили выдавать QR-код еще двум категориям россиян — привитым иностранными вакцинами, а также «неофициально» переболевшим COVID-19.

