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В США испугались укрепления Китая на границе с Индией

Foreign Policy: Пентагон обеспокоен военным усилением КНР у Гималаев на границе с Индией

Фото: Reuters

Министерство обороны США обеспокоено дальнейшим военным укреплением КНР возле демаркационной линии в районе Гималаев, пишет Foreign Policy со ссылкой на высокопоставленное должностное лицо, пожелавшее сохранить анонимность.

Журнал отмечает, что в ноябре Пекин разместил у границы с Индией стратегические бомбардировщики. В последние пару месяцев индийские чиновники обратили внимание, что Китай сохраняет военное усиление в виде значительного числа войск на своей стороне границы. Кроме того, он проводит больше учений.

Военное присутствие Китая у Индии испугало США из-за того, что Пекин «снова сможет действовать». Однако сейчас неизвестно, планирует ли Госдеп или Пентагон отправить больше вооружений и оборудования в Индию. При этом Вашингтон «взаимодействует на всех уровнях» с Нью-Дели. Информатор журнала добавил, что Штаты стали активнее делиться с Индией разведданными о действиях Китая.

Ранее сообщалось, что Индия и США начали совместные военные учения в горах у границ Китая. Военные отрабатывали захват территории в тылу врага, а также наступление танковых войск и применение ударных вертолетов.

Марина Совина
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