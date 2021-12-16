Экономист оценил способность Германии пережить зиму без газа

Даже если зима в Германии окажется нормальной, с типичными средними температурами, к концу февраля заполненность газохранилищ может опуститься до 20 процентов, считает экономист, директор экономического направления Института энергетики и финансов НИУ ВШЭ Марсель Салихов. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что страна способна пережить зиму и с такими запасами газа, однако, в случае низких температур, появится необходимость дополнительных закупок.

Заполненность газохранилищ в Германии опустилась ниже уровня в 60 процентов. Об этом сообщил газете Handelsblatt исполнительный директор германской ассоциации операторов подземных хранилищ газа (INES) Себастьян Блешке. Салихов отметил, что это крайне низкий уровень, который на 20 процентов меньше многолетних средних значений.

Прогноз

По словам экономиста, согласно текущим прогнозам, в Германии не ожидается аномально холодной зимы. Потому, если температуры будут близки к средним, типичным для региона, у страны есть шанс пережить сезон даже с такими небольшими запасами газа.

«Даже в таком случае к концу февраля запасы окажутся на минимальных уровнях, меньше 20 процентов, — считает Салихов. — А вот если зима окажется холодной, могут возникнуть серьезные проблемы и необходимость в допзакупках газа. У Германии сейчас нет терминалов СПГ, но можно попытаться договориться с Россией или купить газ через другие страны».

Но договориться с Россией, как отметил собеседник «Ленты.ру», может и не получиться. И дело тут будет не в нежелании страны прийти на помощь, а в отсутствии свободных мощностей.

«Добыча сейчас находится на максимальных уровнях, "Газпром" почти не продает газ на своих торговых площадках, а запасы в хранилищах тоже находятся на минимальных уровнях. Все это указывает на то, что свободных мощностей у России просто нет. Конечно, при большом желании можно найти какие-то резервы, но небольшие и только в критической ситуации, — подчеркнул Салихов. — В любом случае, это уже решение на уровне правительств стран».

27 октября президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» повысить объемы в европейских газохранилищах после пополнения российских резервов.