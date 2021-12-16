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Рядом с Хакасией нашли геоглиф с изображением быка

Рядом с Хакасией археологи нашли геоглиф с изображением быка

Фото: Упрдор «Енисей»

В рамках капитального ремонта автодороги Р-257 «Енисей» в Дзун-Хемчикском районе Тувы провели археологические раскопки. Об этом сообщает 19rus.

Специалистам удалось выявить ритуально-поминальное сооружение, под насыпью которого обнаружили геоглиф эпохи раннего бронзового века. Площадь сохранившейся части составила 16 квадратных метров.

По словам руководителя Тувинской археологической экспедиции Марины Килуновской, от изображения сохранился только круп.« Ранее подобных выкладок археологи в Туве не находили. Мы встречали быков в группах петроглифов на территории республики и сопредельных территорий, но изображение в виде фигуры животного – уникальное явление, даже для региона Центральной Азии в целом», — отметила она.

Находка позволяет реконструировать утраченную часть, подобных выкладок специалисты ранее не встречали.

Варвара Кошечкина
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