Голландец посетил «город Мертвых» в России и описал его словами «мурашки бегут»

Голландский путешественник посетил комплекс наземных склеповых сооружений «город Мертвых» в России и описал его словами «мурашки бегут по коже». Своими впечатлениями от поездки в Северную Осетию он поделился в собственном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам молодого человека, издалека некрополь напоминает красивое горное село, но когда приближаешься, начинаешь замечать странности: туристы ходят молча, а в большинстве домиков нет дверей. «Когда заглядываешь в окна — сердце уходит в обувь, потому что на тебя оттуда смотрит не улыбающиеся жители села, а пустые глазницы черепов, — поделился блогер. — Всего домиков тут 95. И "живет" в них более 10 тысяч человек».

Автор отметил, что склепы являются фамильными и находятся в них до 100 родственников. «Дело в том, что некоторые строения многоуровневые. И когда верхний уровень заполнялся "жителями", они "переезжали" вниз, и так место появлялось для "новоселов"», — пояснил он.

Голландец рассказал, что местные жители не любят приходить в это место, однако туристов в «городе Мертвых» немало. «Когда ходишь по узким дорожкам здесь, никаких страшных чувств не испытываешь. Но когда решаешь заглянуть в окно и видишь, кто там лежит, то понимаешь, что все реально. Они все настоящие. И мурашки бегут по коже от этого чувства», — заключил он.

Ранее сообщалось, что самым страшным местом в России путешественники назвали перевал Дятлова. «Самое адреналиновое место в России, по мнению туристов, — перевал Дятлова, или Гора мертвецов в Свердловской области», — говорится в пресс-релизе онлайн-сервиса Tvil.ru.

