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Ведущий «Модного приговора» рассказал о своем месте на кладбище

Ведущий «Модного приговора» Васильев: на Троекуровском кладбище есть место для меня

Кадр: ЭМПАТИЯ МАНУЧИ / YouTube

Историк моды и ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев признался, что на одном из кладбищ Москвы для него уже есть место. Он также ответил на вопрос, до скольких лет хочет прожить. Об этом Васильев рассказал в интервью актеру Вячеславу Манучарову, видео доступно на YouTube.

Манучаров спросил собеседника, боится ли тот смерти. Васильев ответил отрицательно. «Да я уже столько сделал, хватит на десять жизней», — сказал 63-летний телеведущий. При этом Васильев отметил, что к уходу из жизни невозможно быть готовым морально.

Говоря о практической стороне смерти, историк моды заявил, что у него уже оформлено завещание. «Я прекрасно знаю, что мои родители [похоронены] на Троекуровском кладбище (находится в Москве — прим. "Ленты.ру"), это одно из почетных кладбищ. Там есть место для меня», — уточнил Васильев.

По словам ведущего «Модного приговора», он точно хотел бы прожить до 100 лет, а дальше — по состоянию здоровья. Васильев также посоветовал зрителям задуматься о смысле своего существования и жить более разумно. «Я бы хотел, чтобы люди понимали, ради чего мы живем. Не для того, чтобы быть фабрикой по переработке еды, как многие люди», — высказался историк моды.

Ранее Васильев рассказал о неоднократных попытках заменить его в «Модном приговоре». По мнению историка моды, его должность могли занять модельеры Андрей Бартенев и Валентин Юдашкин, а также ведущий Дмитрий Дибров.

Маргарита Щигарева
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