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В США оценили плоское сопло ведомого Су-57

The Drive: Москва выполнила свое обещание по созданию более совершенного С-70 «Охотник»
Макет БПЛА С-70 «Охотник»

Макет БПЛА С-70 «Охотник». Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Москва выполнила свое обещание по созданию более совершенного прототипа тяжелого ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник», который должен выступить ведомым истребителя пятого поколения Су-57. Таким образом в американском издании The Drive прокомментировали появление данного БПЛА с плоским соплом.

«Появился второй летающий прототип российского С-70 "Охотник", который отличается долгожданной стелс-конфигурацией сопла среди многих других усовершенствований, которые должны максимально повысить малозаметность и боевую эффективность серийной версии», — говорится в публикации.

Согласно оценке The Drive, появление у российского беспилотника плоского сопла может обеспечить ему популярность не только внутри России, но и на внешних рынках. Издание допускает, что крыло С-70 «Охотник» могло быть изготовлено с использованием радиопоглощающего покрытия, позволяющего скрывать под ним разннообразные датчики.

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В публикации уверены, что появление обновленного БПЛА «представляет собой скачок вперед в способности России использовать малозаметные технологии». Тем не менее там же отмечают, что проведенная демонстрация не означает, что ведомый Су-57 «будет работать так, как рекламируется».

В декабре на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) состоялась выкатка первого летного образца российского ударного беспилотника С-70 «Охотник» с плоским соплом для сниженной радиолокационной заметности.

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Иван Потапов
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