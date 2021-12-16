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В Союзе пенсионеров России оценили идею выплачивать новогоднюю пенсию

Сенатор Рязанский: резервы РФ станут единственным источником новогодних выплат пенсионерам

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Предновогодние выплаты станут хорошим подарком для пенсионеров, однако смущает необходимая сумма — 786,2 миллиарда рублей. Так идею комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов оценил председатель Союза пенсионеров России (СПР) и сенатор Валерий Рязанский. Его слова приводит News.ru.

«Сумма меня смущает — 786,2 миллиарда рублей. Где эти деньги взять?» — рассказал Рязанский. По его мнению, резервы страны могут стать единственным источником финансирования таких выплат, однако для этого нужно решение президента России Владимира Путина.

Рязанский отметил, что пожилым людям необходимо перечислять одинаковые суммы или среднюю пенсию каждого.

«Причины [инициативы Комитета Госдумы] объективны — инфляция съела практически всю ту разницу, которую мы в свое время доплачивали пенсионерам», — резюмировал председатель Союза пенсионеров.

Ранее сообщалось, что в Госдуме разработали инициативу выплачивать новогоднюю пенсию россиянам ежегодно. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что инфляция этого года может дойти до девяти процентов, что негативно повлияет на доход пенсионеров. Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов заявил, что благодаря таким выплатам пожилым россиянам «не придется залезать в долги по кредитам, чтобы купить подарки».

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Анна Филипенко
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