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Россиянам захотели выплачивать новогоднюю пенсию каждый год

«Известия»: в Госдуме разработали законопроект о ежегодной новогодней выплате пенсионерам

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов разработал инициативу выплачивать новогоднюю пенсию россиянам ежегодно, пишут «Известия».

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что инфляция этого года может дойти до девяти процентов, что негативно повлияет на доход пенсионеров. При этом накануне каждого Нового года россияне захотят много потратить на покупку подарков и организацию праздника.

Предновогодняя выплата необходима, так как поможет пенсионерам не только достойно отметить Новый год, но и не залезать в долги по кредитам, чтобы купить подарки. Поэтому, конечно, если правительство поддержит эти нормы, мы за них проголосуем

Сергей Мироновлидер «Справедливой России — За правду»

Авторы инициативы предложили установить выплату в размере получаемой россиянами пенсии на дату предоставления им данной пенсионной выплаты. Комитет Госдумы поясняет, что источником выплат будет федеральный бюджет. По мнению авторов законопроекта, в 2022 году на эти цели может потребоваться 786,2 миллиарда рублей.

786,2миллиарда рублей
потребуется для ежегодных предновогодних выплат пенсионерам

В то же время указывается, что расходы бюджета для осуществления выплат при необходимости можно будет частично покрыть из средств ФНБ. Их объем в следующем году составит 16,4 триллиона рублей.

Новогодняя пенсия

Впервые ввести новогоднюю пенсию предложил председатель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов, который направил в правительство на заключение законопроект о 13-й пенсии, которую он предлагает выплачивать под Новый год.

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По его оценке, такая инициатива будет стоить Пенсионному фонду России в 654,8 миллиарда рублей в год. Предложение Миронова поможет снизить закредитованность среди пенсионеров, поскольку им не придется в праздники брать кредиты и микрокредиты.

Миронов напомнил, что пенсионеры все еще являются наиболее социально незащищенными гражданами, поэтому государство должно предоставлять им дополнительные выплаты.

Работающие пенсионеры

В конце ноябре опрос сервиса «Работа.ру» показал, что число россиян, желающих подрабатывать после официального выхода на пенсию, выросло на 22 процента за год.

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Как следует из опроса, хотят работать по достижении пенсионного возраста 61 процент россиян. Среди них продолжить работу больше всего стремились работники промышленности (69 процентов опрошенных представителей профессии), меньше всего — маркетологи (48 процентов).

МРОТ в 2022 году

Также в ноябре вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 16 миллионов россиян затронет повышенная индексация прожиточного минимума. Кроме того, три миллиона россиян затронет повышение МРОТ. Согласно предложению президента России Владимира Путина, в следующем году прожиточный минимум вырастет до 12 654 рублей.

Благодаря этому решению возрастут выплаты для 16 миллионов граждан — это получатели детских пособий, федеральных и региональных социальных доплат к пенсии, пособий по временной нетрудоспособности

Антон Котяковминистр труда и соцзащиты России

Глава министерства труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 13 793 рублей, для пенсионеров — 10 882 рублей, детей — 12 274 рублей.

10 882рубля
составит прожиточный минимум для пенсионеров
Марина Совина
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