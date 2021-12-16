Россиянам захотели выплачивать новогоднюю пенсию каждый год

Комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов разработал инициативу выплачивать новогоднюю пенсию россиянам ежегодно, пишут «Известия».

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что инфляция этого года может дойти до девяти процентов, что негативно повлияет на доход пенсионеров. При этом накануне каждого Нового года россияне захотят много потратить на покупку подарков и организацию праздника.

Предновогодняя выплата необходима, так как поможет пенсионерам не только достойно отметить Новый год, но и не залезать в долги по кредитам, чтобы купить подарки. Поэтому, конечно, если правительство поддержит эти нормы, мы за них проголосуем Сергей Миронов лидер «Справедливой России — За правду»

Авторы инициативы предложили установить выплату в размере получаемой россиянами пенсии на дату предоставления им данной пенсионной выплаты. Комитет Госдумы поясняет, что источником выплат будет федеральный бюджет. По мнению авторов законопроекта, в 2022 году на эти цели может потребоваться 786,2 миллиарда рублей.

786,2 миллиарда рублей потребуется для ежегодных предновогодних выплат пенсионерам

В то же время указывается, что расходы бюджета для осуществления выплат при необходимости можно будет частично покрыть из средств ФНБ. Их объем в следующем году составит 16,4 триллиона рублей.

Новогодняя пенсия

Впервые ввести новогоднюю пенсию предложил председатель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов, который направил в правительство на заключение законопроект о 13-й пенсии, которую он предлагает выплачивать под Новый год.

По его оценке, такая инициатива будет стоить Пенсионному фонду России в 654,8 миллиарда рублей в год. Предложение Миронова поможет снизить закредитованность среди пенсионеров, поскольку им не придется в праздники брать кредиты и микрокредиты.

Миронов напомнил, что пенсионеры все еще являются наиболее социально незащищенными гражданами, поэтому государство должно предоставлять им дополнительные выплаты.

Работающие пенсионеры

В конце ноябре опрос сервиса «Работа.ру» показал, что число россиян, желающих подрабатывать после официального выхода на пенсию, выросло на 22 процента за год.

Как следует из опроса, хотят работать по достижении пенсионного возраста 61 процент россиян. Среди них продолжить работу больше всего стремились работники промышленности (69 процентов опрошенных представителей профессии), меньше всего — маркетологи (48 процентов).

МРОТ в 2022 году

Также в ноябре вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 16 миллионов россиян затронет повышенная индексация прожиточного минимума. Кроме того, три миллиона россиян затронет повышение МРОТ. Согласно предложению президента России Владимира Путина, в следующем году прожиточный минимум вырастет до 12 654 рублей.

Благодаря этому решению возрастут выплаты для 16 миллионов граждан — это получатели детских пособий, федеральных и региональных социальных доплат к пенсии, пособий по временной нетрудоспособности Антон Котяков министр труда и соцзащиты России

Глава министерства труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 13 793 рублей, для пенсионеров — 10 882 рублей, детей — 12 274 рублей.