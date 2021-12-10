Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В Госдуме предложили ввести новогоднюю пенсию

Глава СР Миронов предложил дополнительно выплачивать пенсионерам 650 миллиардов рублей

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Председатель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов направил в правительство на заключение законопроект о 13-й пенсии, которую он предлагает выплачивать под Новый год. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

По его оценке, такая инициатива обойдется Пенсионному фонду в 654,8 миллиарда рублей в год. Она позволит снизить закредитованность среди старшего поколения, поскольку пенсионерам не придется в праздники брать кредиты и микрокредиты.

Глава фракции ГД подчеркнул, что пенсионеры остаются самыми социально незащищенными гражданами, поэтому государство должно предоставлять им дополнительные выплаты. Если люди преклонного возраста будут получать специальную новогоднюю пенсию, многим из них не придется залезать в долг, чтобы потом гасить его и проценты.

Миронов уверен, что у государства есть лишние сотни миллиардов рублей, чтобы выплачивать такие средства. «Это те средства, которые Минфин ну никак не может направить на экономические и социально важные проекты. Со своими задачами не справляется и Пенсионный фонд, который при всей своей внешней дотационности не в состоянии с пользой для дела распорядиться сотнями миллиардов рублей», — напомнил депутат.

Два месяца назад Миронов предлагал вернуть россиянам замороженную накопительную часть пенсий. По его мнению, регулярное продление заморозки, введенной в 2014 году под предлогом западных санкций, приводит к тому, что инфляция превращает накопления в пыль.

В настоящее время это предложение не обсуждается. На этой неделе Госдума приняла закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсии до конца 2024 года

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Сокуров рассказал о споре с Путиным насчет межнациональных конфликтов
В Индии испытали ракету для Су-30МКИ
Матч РПЛ отменили
Модель приняла двойную дозу контрацепции по совету аптекаря и попала в больницу
Соратник «ночного губернатора» Петербурга Владимира Барсукова вышел по УДО
В небе над Москвой заметили редкое природное явление
Генерала российской таможни отдадут под суд за взятку в два миллиона рублей
Рост цен в США побил рекорд
Тихановская упрекнула Запад в отсутствии серьезного давления на Минск
В Госдуме предложили ввести новогоднюю пенсию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter