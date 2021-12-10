В Госдуме предложили ввести новогоднюю пенсию

Председатель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов направил в правительство на заключение законопроект о 13-й пенсии, которую он предлагает выплачивать под Новый год. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

По его оценке, такая инициатива обойдется Пенсионному фонду в 654,8 миллиарда рублей в год. Она позволит снизить закредитованность среди старшего поколения, поскольку пенсионерам не придется в праздники брать кредиты и микрокредиты.

Глава фракции ГД подчеркнул, что пенсионеры остаются самыми социально незащищенными гражданами, поэтому государство должно предоставлять им дополнительные выплаты. Если люди преклонного возраста будут получать специальную новогоднюю пенсию, многим из них не придется залезать в долг, чтобы потом гасить его и проценты.

Миронов уверен, что у государства есть лишние сотни миллиардов рублей, чтобы выплачивать такие средства. «Это те средства, которые Минфин ну никак не может направить на экономические и социально важные проекты. Со своими задачами не справляется и Пенсионный фонд, который при всей своей внешней дотационности не в состоянии с пользой для дела распорядиться сотнями миллиардов рублей», — напомнил депутат.

Два месяца назад Миронов предлагал вернуть россиянам замороженную накопительную часть пенсий. По его мнению, регулярное продление заморозки, введенной в 2014 году под предлогом западных санкций, приводит к тому, что инфляция превращает накопления в пыль.

В настоящее время это предложение не обсуждается. На этой неделе Госдума приняла закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсии до конца 2024 года