Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В России захотели выплачивать новогоднюю пенсию каждый год

«Известия»: в Госдуме предложили сделать предновогодние пенсионные выплаты ежегодными
Начало событий в новости В Госдуме предложили ввести новогоднюю пенсию

Фото: Pixabay

В России предложили выплачивать гражданам новогоднюю пенсию на постоянной основе. Соответствующий законопроект подготовили в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов и направили на заключение в правительство, пишут «Известия».

Автором инициативы стал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он написал законопроект по поручению главы фракции ЛДПР Владимира Жириновского. В документе отмечается, что выплаты станут соразмерными пенсии россиянина, которую он уже получает.

Материалы по теме:
Поколение выживших Россия пережила лихие 90-е, кризисы и войны. Как беды сделали россиян сильнее?
Поколение выжившихРоссия пережила лихие 90-е, кризисы и войны. Как беды сделали россиян сильнее?
9 ноября
Новый порядок. Войны, власть женщин и путь к вечной жизни — самый невероятный экономический прогноз на 2022 год
Новый порядок.Войны, власть женщин и путь к вечной жизни — самый невероятный экономический прогноз на 2022 год
2 декабря

Депутаты захотели сделать предновогодние пенсионные выплаты ежегодными, поскольку текущий уровень инфляции в девять процентов негативно отражается на благосостоянии россиян. Кроме того, каждый год накануне праздников люди тратят много средств на подарки близким и продукты к столу. Пенсионеры в это время нуждаются в дополнительной финансовой поддержке как социально уязвимая категория граждан.

«Сами пенсии маленькие, нет их индексации у работающих пенсионеров, неравноценный пересчет неработающим пенсионерам, неполная индексация военным пенсионерам. Ранее такие единовременные предновогодние выплаты пенсионерам уже были, решение о них принимал Владимир Путин», — подчеркнул депутат Нилов.

Парламентарии полагают, что источником дополнительных расходов федерального бюджета на эти выплаты могут стать ресурсы Фонда национального благосостояния России (ФНБ), объем которых в 2022 году достигнет 16,4 триллиона рублей.

Ранее председатель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов предложил ввести новогоднюю пенсию. Он предположил, что инициатива потребует 654,8 миллиарда рублей в год.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Посольство России выразило протест из-за высылки Германией двух дипломатов
В России решили урегулировать работу маркетплейсов
Многодетный отец решил голодать ради спасения планеты
Украине предрекли «обрушение цивилизации»
В России захотели выплачивать новогоднюю пенсию каждый год
Биологи обнаружили поедающие пластик универсальные бактерии
Поселившийся в подмосковном магазине голубь умилил пользователей сети
Евросоюз пообещал предоставить вакцины от коронавируса народу Белоруссии
В ООН заявили об информационной кампании Запада против России
На Украине усомнились в умственных способностях властей страны
Макрон высказался об участии в президентских выборах
Пресс-секретарь генсека ООН заразился коронавирусом
В США поддержали вхождение русскоязычной части Украины в состав России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter