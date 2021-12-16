В России захотели выплачивать новогоднюю пенсию каждый год

В России предложили выплачивать гражданам новогоднюю пенсию на постоянной основе. Соответствующий законопроект подготовили в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов и направили на заключение в правительство, пишут «Известия».

Автором инициативы стал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он написал законопроект по поручению главы фракции ЛДПР Владимира Жириновского. В документе отмечается, что выплаты станут соразмерными пенсии россиянина, которую он уже получает.

Депутаты захотели сделать предновогодние пенсионные выплаты ежегодными, поскольку текущий уровень инфляции в девять процентов негативно отражается на благосостоянии россиян. Кроме того, каждый год накануне праздников люди тратят много средств на подарки близким и продукты к столу. Пенсионеры в это время нуждаются в дополнительной финансовой поддержке как социально уязвимая категория граждан.

«Сами пенсии маленькие, нет их индексации у работающих пенсионеров, неравноценный пересчет неработающим пенсионерам, неполная индексация военным пенсионерам. Ранее такие единовременные предновогодние выплаты пенсионерам уже были, решение о них принимал Владимир Путин», — подчеркнул депутат Нилов.

Парламентарии полагают, что источником дополнительных расходов федерального бюджета на эти выплаты могут стать ресурсы Фонда национального благосостояния России (ФНБ), объем которых в 2022 году достигнет 16,4 триллиона рублей.

Ранее председатель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов предложил ввести новогоднюю пенсию. Он предположил, что инициатива потребует 654,8 миллиарда рублей в год.