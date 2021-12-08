Накопительную часть пенсий россиян решили вновь заморозить

Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2024 года

В Госдуме приняли закон, по которому заморозка накопительной части пенсии россиян продлевается до конца 2024 года, передает ТАСС. В финансово-экономическом обосновании к документу говорится, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 772,9 миллиарда рублей.

Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Иными словами отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6 процентов от заработной платы направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Изначально предполагалось, что заморозка будет единовременной, однако с того момента правило неизменно продлевается.

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В середине октября лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предлагал вернуть россиянам замороженные пенсии. По его мнению, после заморозки накопительная часть потеряла всякий смысл. «Сейчас эти деньги лежат мертвым грузом, а инфляция превращает их в пыль», — прокомментировал Миронов и призвал власти страны признать провал накопительной системы и вернуть людям деньги.

С 1 декабря трем категориям россиян автоматически проиндексировали пенсии. Повышение выплат коснулось, в частности, граждан, отпраздновавших в ноябре свой 80-летний юбилей — положенная им фиксированная выплата к страховой пенсии по старости вырастет в два раза, с 6044,48 до 12 088,96 рубля.