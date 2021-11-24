Число желающих подработать на пенсии россиян выросло на почти четверть

РБК: число россиян, желающих подработать на пенсии, за год выросло на почти четверть

Количество россиян, желающих подрабатывать после официального выхода на пенсию, выросло на 22 процента по сравнению с 2020 годом. Продолжать работать по достижении пенсионного возраста намерены 61 процент россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка, которые приводит РБК.

В исследовании приняли участие представители восьми отраслей. Среди них продолжить работу больше всего стремились работники промышленности (69 процентов опрошенных представителей профессии), меньше всего — маркетологи (48 процентов)

На вопрос «Собираетесь ли вы работать/подрабатывать после официального выхода на пенсию?» лишь 23 процента респондетов ответили отрицательно. 37 процентов хотели бы продолжать работу по своей специальности, 13 процентов — консультировать по своей специальности. Еще 27 процентов опрошенных хотели бы попробовать себя в новой сфере.

Из всех респондентов 27 процентов после выхода на пенсию хотят посвятить себя заботам о семье, 23 процента желают намерены тратить время только на себя, 16 процентов планируют путешествовать, 13 процентов — заниматься самообразованием. Еще четыре процента хотели бы стать блогерами.

При этом, выйти на пенсию в положенный срок готовы лишь 23 процента опрошенных. 40 процентов участников заявили, что будут работать или подрабатывать, пока будет хватать сил.

Ранее заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала о положенных одиноким российским пенсионерам льготах. Она объяснила, что в стране существует система государственной поддержки одиноких людей пенсионного возраста, состоящая из двух частей: материальной и соцобслуживания. Первая выражается в денежных выплатах, вторая — на социальном сопровождении пенсионеров.