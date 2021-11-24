Одиноким российским пенсионерам рассказали о положенных льготах

Заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева в беседе с агентством «Прайм» рассказала о положенных одиноким российским пенсионерам льготах.

Специалист объяснила, что в стране существует система государственной поддержки одиноких людей пенсионного возраста, состоящая из двух частей: материальной и соцобслуживания. Первая выражается в денежных выплатах — компенсации за стационарный телефон, адресной социальной помощи, выплатам к праздникам, субсидиях на оплату коммунальных услуг, пояснила Григорьева. В каждом регионе установлены свои выплаты.

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Однако основной акцент в системе поддержки одиноких пенсионеров сделан на социальном сопровождении, когда их несколько раз в неделю посещает сотрудник соцслужбы и помогает с приготовлением еды или уборкой квартиры, объяснила замдекана. По ее словам, каждый регион может устанавливать свои системы поддержки, например, компенсировать оплату за стационарный телефон или помощь в виде денежных выплат, предоставление продуктов или вещей, а также выплаты к праздникам.

Ранее стало известно, что среди россиян из крупнейших городов страны выросло число тех, кто считает, что после достижения пенсионного возраста они смогут жить на деньги, которые будет выплачивать государство. В среднем по стране 28 процентов опрошенных заявили, что после достижения пенсии будут работать и жить на зарплату. Почти каждый четвертый (24 процента) рассчитывает на государственную пенсию, 14 процентов собираются жить на сбережения, а еще четыре процента — на выплаты негосударственных пенсионных фондов.

