Названа доля способных откладывать на пенсию россиян

Российский негосударственный пенсионный фонд «СберНПФ» назвал долю россиян, способных откладывать на пенсию самостоятельно. Оказалось, что собственные накопления имеются у каждого 16-го россиянина. Результаты опроса «СберНПФ» приводит ТАСС.

Россияне, откладывающие на пенсию самостоятельно, в среднем направляют на эти цели 5 процентов дохода. Жители пенсионного возраста (50-60 лет) формируют такие накопления в 4 раза чаще молодежи в возрасте 18-30 лет (11 процентов против 2,7 процента). Наибольшее число россиян, имеющих сбережения, оказалось в Астрахани (10,2 процента), Владивостоке (9,8 процента), Хабаровске (9,8 процента) и Рязани (9,3 процента).

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Кроме того, существенная доля жителей страны предпочитают контролировать свой бюджет. «Более половины россиян (58 процентов) ведут учет семейных доходов и расходов, выяснил "СберНПФ". При этом почти четверть (22 процента) домохозяйств занимаются долгосрочным и среднесрочным планированием своего бюджета», — указано в исследовании.

Обязанность за планирование расходов чаще всего возлагается на женщин — контроль бюджета в семье осуществляют 64 процента респондентов женского пола. При этом планированием в основном занимаются люди старшего поколения. Среди опрошенных в возрасте 40-50 лет учет бюджета ведут чуть более половины (56 процентов), среди респондентов 50-60 лет — две трети (68 процентов). Молодые россияне следят за доходами и расходами гораздо реже (38 процентов).

В ноябре власти России задумались над созданием единого негосударственного пенсионного плана для самозанятых. По данным Федеральной налоговой службы, 99 процентов работающих на себя не копят самостоятельно на старость, поэтому могут рассчитывать только на минимальную социальную пенсию. Если проект будет реализован, платформы с согласия занятого будут направлять часть доходов самозанятых от каждого заказа на счета в НПФ.