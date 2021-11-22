Россияне раскрыли размер достойной пенсии

Среди россиян из крупнейших городов страны выросло число тех, кто считает, что после достижения пенсионного возраста они смогут жить на деньги, которые будет выплачивать государство. Об этом следует из данных опроса SuperJob, передает РБК.

В среднем по стране 28 процентов опрошенных заявили, что после достижения пенсии будут работать и жить на зарплату. Почти каждый четвертый (24 процента) рассчитывает на государственную пенсию, 14 процентов собираются жить на сбережения, а еще 4 процента — на выплаты негосударственных пенсионных фондов. Кроме того, еще 7 процентов назвали иные источники дохода, например, поступления от сдачи в аренду недвижимости, дивиденды.

Когда речь шла об уровне пенсии, здесь ответы зависели не только от уровня дохода, но и от возраста. Так, россияне до 24 лет считают достойной пенсию в 35,8 тысячи рублей в месяц, а опрошенные старше 45 лет — 45 тысяч рублей. В среднем же по стране россияне назвали сумму в 43 тысячи рублей, что на 8 процентов выше, чем в прошлом году.

Ранее замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева назвала россиянам способ получить максимальную пенсию. По ее словам, чтобы получить самую большую пенсию из возможных необходимо подтвердить стаж, особые условия труда, заработок и прочие важные условия, такие как инвалидность. При этом экономист подчеркнула, что должен быть учтен весь рабочий стаж и все официальные доходы.