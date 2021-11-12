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В Госдуме предложили провести пенсионную реформу

Депутат Госдумы Нилов предложил отказаться от накопительной части пенсии
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Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Ярослав Нилов предложил провести пенсионную реформу и отказаться от накопительной части пенсии в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС). Такую инициативу он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Нужно немедленно вывести накопительную пенсию из системы ОПС, куда она была с самого начала введена ошибочно, и перестать ее замораживать», — заявил депутат. Нилов уверен, что «все, что сейчас предлагается гражданам, должно быть исключительно добровольным». Депутат также подчеркнул, что российским властям необходимо создать максимально комфортные условия для зарабатывания негосударственной пенсии по собственному желанию.

Нилов добавил, что россияне не решаются делать отчисления добровольно из-за низкого уровня доверия к пенсионной системе страны. «При таком уровне недоверия общества к пенсионной системе, к маленьким пенсиям, к негосударственным пенсионным фондам крайне сложно побудить людей добровольно формировать пенсию при низких доходах», — написал Нилов. Именно это обстоятельство мешает правительству и Центробанку предложить альтернативное решение для самостоятельного формирования накопительной пенсии.

Депутат от ЛДПР озвучил свое предложение, комментируя инициативу российского Центра стратегических разработок (ЦСР) о создании единого негосударственного пенсионного плана для самозанятых. По данным Федеральной налоговой службы, 99 процентов работающих на себя не копят на старость самостоятельно, поэтому могут рассчитывать только на минимальную социальную пенсию. 

Власти и представители рынка из ЦСР предложили схему, при которой платформы с согласия занятого будут удерживают долю его доходов от каждого заказа в качестве пенсионных взносов и направлять их на единый счет занятого в негосударственный пенсионный фонд. Согласно плану, у компаний также будет возможность отчислять дополнительные средства за свой счет.

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