Одной категории россиян пенсии начислят раньше

С 1 января 2022 года пенсии в российском регионе с введенным режимом ЧС выплатят раньше

С 1 января 2022 года в России вступят в силу новые правила начисления пенсии и контроля выплат. Так, согласно утвержденному Минтрудом порядку, пенсии одной категории россиян смогут зачисляться раньше. Это нововведение будет действовать в отношении проживающих в регионах, где введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщает «Парламентская газета».

Уточняется, что характер режима ЧС (федеральный, межрегиональный, региональный, межмуниципальный, муниципальный или локальный) значения не имеет.

Кроме того, если пенсионер, который получает выплаты наличными на почте или другой организации, в сообщении о доставке сможет указать данные о зачислении не полученной им суммы на счет в банке. Деньги на счет придут в течение трех дней после того, как почта или другая организация доставки вышлет подтверждение.

Кроме того, в документе указано, что пожилые россияне смогут выбрать, каким способом они хотят получать выплаты. Новый порядок позволяет удержать определенную сумму из выплат в случае, если гражданину начисляли пенсию больше, чем ему положена. Тем, кто получал выплаты из негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые перестали работать, накопительную часть пенсии все равно начислят.