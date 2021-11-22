Ряду россиян повысят доходы

В России предложили увеличить с 4. до 10 тысяч рублей размер дохода физических лиц, не подлежащего налогообложению. Соответствующий законопроект внесет в Госдуму руководство комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. В ведомстве полагают, что нововведение улучшит материальное положение ряда россиян: инвалидов, пенсионеров, студентов и других малообеспеченных граждан, пишут «Известия».

В Госдуму внесут законопроект «О внесении изменения в статью 217 части второй Налогового кодекса России». Документом предлагается повысить сумму необлагаемого налогами дохода физлиц до десяти тысяч рублей. Большинство фракций Госдумы намерены поддержать инициативу, однако эксперты опасаются, что ее могут отвергнуть в условиях пандемийной экономики.

«Следует отметить, что доходы в размере 4 тысяч рублей (вместо 2 тысяч рублей), не подлежащие налогообложению, были установлены федеральным законом от 30 июня 2005 года № 71-ФЗ «О внесении изменений в статью 217 части второй НК РФ». То есть более 15 лет назад. За прошедший период инфляция составила более 200 процентов, вследствие чего указанный размер дохода, освобождаемого от налогообложения, нуждается в корректировке», — подчеркивается в законопроекте.

Первый зампред фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов назвал инициативу «абсолютно правильной идеей». Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов добавил, что «нужно одновременно установить минимальную границу в 25 тысяч рублей для МРОТа, минимальной пенсии и необлагаемого дохода НДФЛ». Законопроект уже рассматривают в Минфине.

Ранее стало известно, что в России откажутся от декларации о доходах для физических лиц по форме 3-НДФЛ. Предполагается, что в Федеральной налоговой службе (ФНС) перейдут на автоматизированный процесс расчета налога.