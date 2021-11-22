В России откажутся от популярного документа о доходах

Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров заявил, что ведомство планирует отказаться от популярного в России документа — декларации о доходах по форме 3-НДФЛ, сообщает РБК.

Декларация о доходах является стандартной для физических лиц. По словам главы ФНС, россияне подают около 14 миллионов таких документов в год. Возможность ввести отказ от заполнения деклараций зависит от доступа специалистов к данным, отметил руководитель ведомства.

«Наша общая стратегия направлена на то, чтобы в итоге привести систему к такому состоянию, чтобы деклараций не было вообще. В перспективе мы планируем отказаться от декларации 3-НДФЛ для большинства случаев», — анонсировал Егоров.

По словам главы ФНС, для доверительного взаимодействия с плательщиками они должны видеть, что ведомство не только контролирует россиян, но и идет им навстречу, автоматизируя сервисы. По этой причине в ведомстве «прошли историю с инвестиционными вычетами». В будущем для имущественных вычетов также не придется сдавать декларации, поскольку они станут автоматизированными. «Все вычеты планируем перевести на этот принцип к 2024 году», — заключил Егоров.

Как правило НДФЛ уплачивается автоматически: его удерживают с заработной платы. Но при получении в дар недвижимости, дохода от продажи имущества и в других случаях россияне должны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать декларацию.