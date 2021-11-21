В России протестируют новый налоговый режим

В России c 2022 года начнут тестировать автоматизированую систему налогообложения, или АСН. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишут «Известия».

Новый налоговый режим представляет собой вариант упрощенной системы налогообложения (УСН). Авторы инициативы считают, что его введение поспособствует развитию микропредприятий. Предполагается, что им станет проще взаимодействовать с государством.

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В частности, для участников эксперимента отменят подачу налоговых деклараций, налог будет рассчитываться автоматически, исходя из данных онлайн-касс и операций на счетах. При этом будут снижены издержки на оформление налоговых отчетностей, а ресурсы будут направляться на развитие бизнеса.

Чтобы принять участие в эксперименте, доход предприятия должен быть не выше 60 миллионов рублей, число сотрудников — не более пяти. Стать плательщиком АСН можно онлайн, подав заявку в личном кабинете налогоплательщика. Изначально эксперимент запланирован на шесть лет. Калужская область и Татарстан уже изъявили желание опробовать новую систему.

Ранее общественный уполномоченный по вопросам крупного бизнеса в Москве Михаил Гончаров выступил с предложением включить в эксперимент по отмене налога на добавленную стоимость (НДС) для заведений общепита не только малые и средние предприятия (МСП), но и крупный бизнес с оборотом до 15 млрд рублей в год. Он подчеркнул, что, если освобождение от НДС будет распространяться только на малые и средние предприятия, то «нарушится принцип конкуренции».