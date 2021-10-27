В России задумали ускорить приватизацию одного типа имущества

Правительство подготовило законопроект об ускорении приватизации одного типа государственной собственности. Речь идет о невостребованной недвижимости и движимом имуществе. Подробностями поделилась «Парламентская газета» 27 октября.

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Задуманным упрощением приватизации таких объектов планируют избежать дополнительных расходов из бюджета. Действующий порядок включения имущества в программу не позволяет оперативно принимать решения, а в период оформления гражданами документов государство продолжает платить за содержание невостребованной недвижимости или других материальных ценностей.

Порядок формирования перечня федерального имущества, которое подлежит ускоренной приватизации, в случае принятия законопроекта будет утверждать российское правительство, а публиковать список будет Росимущество в открытом доступе в интернете. Таким подходом федеральные власти планируют ускорить темп вовлечения в оборот имущества казны, использование которого государством перестало быть эффективным, тем самым обеспечив рост поступлений в бюджет налогов на прибыль.

Ранее россиянам, которые проживают в общежитиях обанкротившихся предприятий, задумали разрешить приватизировать такие помещения. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму. Авторы инициативы заметили, что в настоящее время после банкротства организаций общежития переходят к муниципалитету, а с жильцами заключают договоры коммерческого найма, тарифы по которому зачастую завышены.