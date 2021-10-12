Назван главный вред для москвичей от нового закона о приватизации земли

Экологи Института водных проблем (ИВП) РАН предупредили о негативных последствиях, с которыми могут столкнуться российские города в случае принятия нового закона о частичном снятии запрета на приватизацию участков во втором поясе зон санитарной охраны (ЗСО) водоемов. Специалисты сообщили, что норма приведет к увеличению числа сделок купли-продажи жилья у источников питьевой воды, что приведет к их массовому загрязнению, пишет «Парламентская газета».

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Сильнее остальных городов, по мнению ученых РАН, от разрешения на приватизацию земли у воды пострадают москвичи, так как на столичный регион придется самая масштабная приватизация и строительство. Экологи не согласны с заявлением властей, что продажа участков, которые пока можно только арендовать, позволит обеспечить аналогичную охрану территории у акваторий водоемов. Уничтожение естественной растительности, а также нарушение дренирования заболоченных участков понизят способность земли задерживать загрязнения. Новые постройки и дороги только нарастят потоки вредных веществ, которые будут попадать в водоемы, пояснили ученые.

«Ведущие эксперты ИВП РАН против купли-продажи земель второго пояса зоны санитарной охраны питьевых водохранилищ. Приватизация охраняемых ныне территорий неизбежно приведет к ухудшению качества воды в Московском регионе. Во-первых, это удобрения и химикаты, которые используются на участках. Во-вторых, биогены, они, например, входят в состав стирального порошка. По сути, это азот и фосфор, которые приводят к цветению водоемов», — назвал главный вред для Москвы-реки и жителей столицы от принятия новой законодательной инициативы заведующий лабораторией охраны вод ИВП РАН Евгений Веницианов.

Ученый подчеркнул, что присутствует серьезный риск для здоровья россиян. По мнению эксперта, может возникнуть проблема из-за возросшей нагрузки на очистные сооружения, есть риск, что вредные вещества начнут попасть в водопровод. «С одной стороны, важно развивать инфраструктуру во втором поясе, где уже проживают тысячи людей. С другой — надо учитывать мнение ученых, природоохранных организаций, как это все отразится на качестве питьевой воды», — добавил председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

Согласно действующему законодательству, землю во втором поясе ЗСО источников водоснабжения нельзя передавать в частную собственность. При этом подобные территории в России застроены крупными промышленными предприятиями, транспортными центрами и индивидуальным жильем. Тысячи граждан и представителей бизнеса не могут продать или подарить свои участки. Приватизация позволит россиянам реализовать права на недвижимость в полной мере.