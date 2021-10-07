В России появилась новая категория земель

Росреестр предложил выделить пригодные для выращивания винограда территории в отдельную категорию земель. В классификаторе видов разрешенного использования (ВРИ) земельных участков с 8 октября 2021-го появится новая строчка — «Возделывание винограда на виноградопригодных землях». О нововведении сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается в сообщении, пока в России земельные участки, где организованы виноградники, имеют ВРИ «садоводство». «Нововведение поможет сохранить виноградопригодные земли, подходящие под выращивание кустарников, в целях повышения качества винограда и вина», — пояснили в Росреестре.

Закрепление за земельными участками ВРИ «виноградарство» означает, что их невозможно будет застроить или использовать землю под выращивание других сельхозкультур.

Особое значение нововведение имеет для тех регионов России, в которых есть благоприятные земли для выращивания винограда: Крыма, Краснодарского и Ставропольского краев, Чечни, Дагестана, других кавказских республик, а также для Ростовской, Томской, Астраханской, Волгоградской и Саратовской областей.

Ранее сообщалось, что правительство России задумало упростить продажу земли и домов гражданам и предпринимателям, внеся в Госдуму законопроект о частичном снятии запрета на приватизацию участков вблизи водоемов. Авторы законопроекта не видят в отмене ограничений дополнительных экологических рисков.