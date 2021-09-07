Французское вино оказалось под угрозой

Производство вина во Франции снизится на 29 процентов по итогам 2021 года

Производство вина во Франции снизится до 33,3 миллиона гектолитров по итогам 2021 года, что на 29 процентов ниже, чем в прошлом году, и на 24 процента меньше среднего урожая за пять лет. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия. Вино оказалось под угрозой из-за весенних заморозков, уничтоживших значительную часть виноградников.

В течение года прогноз по производству вина ухудшался несколько раз. В начале августа министерство сельского хозяйства прогнозировало изготовление 35,6 миллиона гектолитров напитка по итогам года. Больше всего пострадали ранние сорта винограда «мерло» и «шардоне» в Бургундии, долинах Роны и Луары. Даже по тем прогнозам 2021 год должен был стать худшим в истории французского виноградарства в послевоенное время. Глава ведомства Жюльен Денорманди называл прогноз на урожай 2021 года крупнейшей агрономической катастрофой начала века.

По данным министерства сельского хозяйства России, производство российских вин в январе-июле 2021 года снизилось на 11,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а продажи — на 7,92 процента. Импорт вина за это время увеличился на 24,82 процента в годовом выражении, до 18,87 миллиона декалитров. Основными поставщиками остаются Испания, Грузия и Франция.

В конце августа «Ведомости» сообщили о приостановке выдачи лицензий на производство некоторых видов вина из-за изменения российского законодательства. Виноделам не хватило сертификатов, которые они должны предоставлять в Росалкогольрегулирование.