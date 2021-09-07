Французское вино оказалось под угрозой

Производство вина во Франции снизится до 33,3 миллиона гектолитров по итогам 2021 года, что на 29 процентов ниже, чем в прошлом году, и на 24 процента меньше среднего урожая за пять лет. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия. Вино оказалось под угрозой из-за весенних заморозков, уничтоживших значительную часть виноградников.
В течение года прогноз по производству вина ухудшался несколько раз. В начале августа министерство сельского хозяйства прогнозировало изготовление 35,6 миллиона гектолитров напитка по итогам года. Больше всего пострадали ранние сорта винограда «мерло» и «шардоне» в Бургундии, долинах Роны и Луары. Даже по тем прогнозам 2021 год должен был стать худшим в истории французского виноградарства в послевоенное время. Глава ведомства Жюльен Денорманди называл прогноз на урожай 2021 года крупнейшей агрономической катастрофой начала века.
По данным министерства сельского хозяйства России, производство российских вин в январе-июле 2021 года снизилось на 11,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а продажи — на 7,92 процента. Импорт вина за это время увеличился на 24,82 процента в годовом выражении, до 18,87 миллиона декалитров. Основными поставщиками остаются Испания, Грузия и Франция.
В конце августа «Ведомости» сообщили о приостановке выдачи лицензий на производство некоторых видов вина из-за изменения российского законодательства. Виноделам не хватило сертификатов, которые они должны предоставлять в Росалкогольрегулирование.