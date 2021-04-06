Названы лучшие импортные вина

Роскачество провело исследование 126 наиболее популярных вин из 13 стран на полках российских магазинов. Об этом сообщается на сайте организации.

Эксперты пришли к выводу, что лишь 39 процентов образцов заслуживают оценку выше среднего, получив выше 81 балла по стобалльной шкале.

Лучшим вином среди сухих вин и лучшим вином всего исследования стало красное сухое вино из Италии Oro Dei Sani Passo Rosso Terre di Chieti с оценкой 85,01 балла. В тройку лучших красных сухих вин также вошли два испанских вина: Crianza Rioja Gran Familia и Castillo Santa Barbara Reserva.

Лидером среди сухих игристых вин и брютов стало Martini Prosecco с 84,42 балла. В топ-3 также оказались два участника из Италии — брют Masconi Prosecco DOC и брют Issi Prosecco.

Уточняется, что в исследовании участвовали вина стоимостью не дороже 1100 рублей.

Ранее эксперты Роскачества составили антирейтинг импортных вин. Среди стран худшие результаты в исследовании показали вина Грузии, в частности, красное полусладкое «Киндзмараули». Также в антирейтинге оказалось сербское полусладкое вино Броjаница Вранц, в нижней части рейтинга оказалось и вино игристое «Лыхны» из Абхазии. Кроме того, у экспертов возник ряд замечаний к винам двух мировых брендов — Martini Asti и Mondoro Asti.