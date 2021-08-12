Доставку «Почтой России» назвали способом улучшить отечественное вино

Эксперимент по доставке «Почтой России» отечественного вина может привести даже к улучшению его качества для потребителей. Об этом рассказала директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева, передает РИА Новости.

В качестве повода так думать она назвала сам процесс хранения напитка — в магазине зачастую нарушаются температурный режим, нормы освещения, которые необходимы, чтобы вино не испортилось. В случае заказа по почте покупатель получит товар непосредственно из места, где его хранили правильно.

Впрочем, Буняева признала, что ключевым остается вопрос соблюдения условий при доставке. Если их будут нарушать, то никакого позитивного эффекта не будет.

Материалы по теме Телки — на выход. Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно? На вес золота Сколько на самом деле стоят продукты в супермаркетах России, Европы и остального мира? Исследование

При этом эксперт призвала не покупать вино через интернет до старта эксперимента, потому что в этом случае идет взаимодействие с черным рынком. А там под видом дорогого напитка может продаваться все что угодно.

О намерении запустить эксперимент стало известно накануне, 11 августа. Министерство финансов предложило поставлять вино в Москву, Московскую область и Мордовию с 1 января 2022 года. Проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Участниками испытаний смогут стать компании с лицензией на производство, хранение, поставку и розничную продажу винодельческой продукции.

Каждый желающий поставщик должен будет заключить договор с «Почтой России». На поставку понадобится на менее 24 часов, а при получении продукции клиент должен предъявить паспорт, чтобы подтвердить свой возраст.

Впервые о планах по доставке вина через «Почту России» стало известно в мае. Причем тогда речь шла только о Москве и Мордовии. Московской области в планах не было.