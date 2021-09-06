В Россию хлынуло импортное вино

Импорт вина в Россию в январе-июле увеличился на 24,82 процента в годовом выражении (до 18,87 миллиона дал). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Минсельхоза.

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Вино хлынуло в страну в основном из Испании, Грузии и Франции (они сохранили свои позиции в качестве основных поставщиков).

Кроме того, Италия и Португалия нарастили доли на несколько процентных пунктов. По данным Минсельхоза, производство российских вин за семь месяцев снизилось на 11,9 процента год к году, а продажи — на 7,92 процента.

Значительнее всего сократилось производстве игристых вин — на 28,46 процента (до 4,61 миллиона дал). В ведомстве рост импорта в этом году объясняют эффектом низкой базы 2020 года, когда ввоз алкоголя был ограничен из-за локдауна.

Также игроки рынка стремились увеличить ввоз вина из-за нового закона, который уточняет отдельные винные термины и положения. Поставщики опасались необходимости прохождения повторной сертификации. На этом фоне Moet Hennessy временно приостанавливал поставки шампанского в Россию.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев отметил, что на иностранные вина приходится уже около 50 процентов российского рынка.

Ранее компания «Фанагория», один из крупнейших в России производителей вина, столкнулась с огромным уроном для своих виноградников. Причиной стала непогода в Краснодарском крае.