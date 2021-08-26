Российские виноделы столкнулись с серьезной проблемой

Выдача лицензий на производство некоторых видов вина приостановлена из-за изменения российского законодательства, сообщили «Ведомостям» игроки рынка. Виноделы столкнулись с серьезной проблемой, им необходимы сертификаты федеральной организации, которую еще не успели создать.

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Речь идет о лицензиях на производство вин с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП). В начале июля президент страны Владимир Путин утвердил поправки в федеральный закон о государственном регулировании производства и оборота алкоголя, которые ввели дополнительное требование для получения этих лицензий.

Участники рынка должны передать в Росалкогольрегулирование сертификат качества, подтверждающий членство в федеральной саморегулируемой организации (СРО) виноградарей и виноделов. Туда должны попасть компании, которые владеют не менее чем половиной виноградников в России. Но такой организации пока нет, а значит, производители не могут получить лицензию.

Ранее сообщалось, что российские виноделы заметили резкое подорожание сырья. В Крыму оптовые цены на технический виноград взлетели от 60 до 150 рублей за килограмм, а в Краснодарском крае — от 60 рублей до 100. Аналитики предупредили россиян, что отечественное вино может подорожать на 15-20 процентов к 2022 году из-за роста стоимости винограда.