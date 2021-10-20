Россиянам задумали разрешить приватизацию жилья в общежитиях

В Госдуму внесен закон о приватизации жилья в общежитиях обанкротившихся предприятий

Россиянам, проживающим в общежитиях, которые ранее принадлежали частным обанкротившимся предприятиям, задумали разрешить приватизировать такое жилье. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму Законодательное собрание Калужской области и сенатор Александр Савин, сообщает «Парламентская газета».

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Как отметили авторы инициативы, в настоящее время после банкротства организаций общежития переходят в муниципальную собственность. С жильцами в таком случае заключаются договоры коммерческого найма, приватизировать жилплощадь они не могут. При этом зачастую для граждан устанавливают завышенные тарифы при расчете платы за само жилье и за коммунальные услуги.

Законопроектом предлагается распространить нормы Жилищного кодекса о договоре социального найма на здания-общежития. Таким образом, люди получат право на приватизацию помещений в них. Это позволит избавить граждан от чрезмерной финансовой нагрузки, полагают авторы документа.

Ранее сообщалось, что бывшие ведомственные общежития планируется использовать для временного проживания нуждающихся в улучшении жилищных условий. Соответствующий законопроект готовил комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ.