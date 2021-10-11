Девушка вернулась в общежитие после выходных и начала запирать свои вещи

Пользовательница Reddit пожаловалась на соседку, которая брала и не мыла ее посуду

Пользовательница Reddit поделилась историей о соседке по общежитию, которая все время брала без спроса ее кухонные принадлежности. Девушка пожаловалась на то, что, вернувшись после небольшой поездки на выходные, увидела свои вещи в таком плохом состоянии, что решила запирать их в комнате.

Рассказчица объяснила, что живет с двумя соседками. Одна из них, девушка по имени Джулия, все время оставляет за собой грязную посуду и беспорядок. Героиня истории добавила, что Джулия часто берет ее разделочные доски и ножи. «Проблема заключается в том, что она никогда не моет их», — констатировала девушка.

Автор поста отметила, что неоднократно пыталась поговорить с соседкой, но та расплакалась и сказала, что не может позволить себе купить нож. В итоге девушки договорились, что Джулия сможет пользоваться вещами соседки, но с одним условием: она должна оставлять их чистыми после себя.

Недавно рассказчица уехала на выходные. «Придя домой в понедельник, я увидела, что все мои вещи покрыты засохшим шоколадом. Кажется, Джулия пекла», — поделилась девушка.

После этого героиня истории собрала свои вещи, сложила в пластиковую коробку и заперла в своей комнате. Ее поступок разгневал Джулию: она начала писать соседке гневные сообщения, биться в дверь, а также кричать, что та убивает ее тем, что заставляет голодать.

Успокоившись, Джулия переключилась на посуду другой соседки, но потребовала от рассказчицы извинений. Однако на Reddit пользователи поддержали автора поста. Многие обратили внимание на то, что Джулия может позволить себе купить нож, если она покупает шоколад.