Необычный способ вынести диван из квартиры развеселил зрителей

Мужчины попытались вытащить диван через окно и набрали более 500 тысяч просмотров

Британец под ником @cillian_gc запечатлел, как трое мужчин пытались вынести диван из квартиры через окно. Их необычный способ повеселил зрителей: ролик набрал более 500 тысяч просмотров в TikTok за пару дней.

На видео можно разглядеть, как один мужчина вытаскивает мебель из окна второго этажа, а два его помощника находятся на улице. Стоя на каменной ограде, они придерживают диван щетками для пола, чтобы тот не оказался на земле раньше времени.

«[Такое возможно увидеть] только в Дублине», — пошутил автор видео. Однако зрителям так и не удалось узнать, смогли ли мужчины спустить диван на землю без происшествий — ролик неожиданно оборвался.

Зрителей повеселила необычная попытка вынести мебель. «Вот что бывает, когда ты оставляешь дядь без присмотра», — пошутил юзер под ником Be Pierced Official. «Господи, да они бы вынули молоко из вашего чая», — с иронией добавил Michael Ger Creaven.

Ранее пользовательница Reddit рассказала историю о «розыгрыше», который устроил ее муж: он незаметно плюнул в тарелку супруги, а затем снял ее реакцию на видео для платформы TikTok.