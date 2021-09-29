Интернет и СМИ
 
Последние новости
В Россию захотели ввозить незарегистрированные вакцины
Разработчик «Бетувакса» оценил эффективность вакцины против «дельта»-штамма
Жители Демократической Республики Конго заживо сожгли восемь женщин
Форму российских футболистов призвали сделать более «традиционной»
NASA запустит исследовательский аппарат к самой отдаленной планете
Объяснена разница между российскими и американскими ипотечниками
Блогерша раскрыла простой способ очистить микроволновку
Россиянка из ревности убила мужа ножом
Крым решили сделать главным «легочным» курортом России
Новости партнеров
Прослушать новость

Необычный способ вынести диван из квартиры развеселил зрителей

Мужчины попытались вытащить диван через окно и набрали более 500 тысяч просмотров
Перейти в «Мою Ленту»

Британец под ником @cillian_gc запечатлел, как трое мужчин пытались вынести диван из квартиры через окно. Их необычный способ повеселил зрителей: ролик набрал более 500 тысяч просмотров в TikTok за пару дней.

На видео можно разглядеть, как один мужчина вытаскивает мебель из окна второго этажа, а два его помощника находятся на улице. Стоя на каменной ограде, они придерживают диван щетками для пола, чтобы тот не оказался на земле раньше времени.

«[Такое возможно увидеть] только в Дублине», — пошутил автор видео. Однако зрителям так и не удалось узнать, смогли ли мужчины спустить диван на землю без происшествий — ролик неожиданно оборвался.

Как Россия пережила кризис 2008 года и влюбилась в хипстеров
Читать

Зрителей повеселила необычная попытка вынести мебель. «Вот что бывает, когда ты оставляешь дядь без присмотра», — пошутил юзер под ником Be Pierced Official. «Господи, да они бы вынули молоко из вашего чая», — с иронией добавил Michael Ger Creaven.

Ранее пользовательница Reddit рассказала историю о «розыгрыше», который устроил ее муж: он незаметно плюнул в тарелку супруги, а затем снял ее реакцию на видео для платформы TikTok.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Мужчина разыграл жену ради видео в TikTok и прослыл отвратительным
Мужчина узнал правду о невесте за неделю до свадьбы и захотел отменить праздник
Женщина раскрыла обман невестки и испортила ей праздник
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0112 августа

«Чудо, что я дышу»

Случайная стрельба сломала жизнь молодой американке. Но она не отчаялась и стала известной на весь мир
23:0126 сентября

Вассерман рассказал о неочевидной угрозе вулкана на Канарах

01:1627 сентября

Стало известно о госпитализации Ларисы Гузеевой в Коммунарку

18:2026 сентября

Блогер Бил опубликовал первое видео после ДТП в центре Москвы с его участием

Интернет и СМИ00:01 7 августа

«Третий глаз»

Как система тотальной слежки доводит офисных сотрудников до самоубийства
16:5326 сентября

Минаев рассказал о выдуманной автограф-сессии Пелевина

16:1126 сентября

Известная телеведущая обвинила Аллу Пугачеву в подлом поведении

16:2326 сентября

Гузеева рассказала о воровстве папирос в детстве и курении с первого класса

Интернет и СМИ00:01 3 августа

Раздвоение личностей.

Хакеры взяли на вооружение системы распознавания лиц. Чем это опасно для миллионов людей?
14:2726 сентября

Стоянов раскрыл правду о третьем актере «Городка»

10:5226 сентября

Шукшина раскритиковала новое шоу Ивлеевой за развращения

07:4326 сентября

Юрист дал совет пострадавшим от мошенников россиянам

Россия
Раздевшаяся перед камерой студентка МГУ стала жертвой шантажа
Массовая драка мигрантов лопатами в Москве попала на видео
В российском городе бесследно пропала 14-летняя школьница
«Каждый раз говорят через губу»
Молчание, обман и пандемия: что заставляет врачей скрываться от родственников пациентов?
В Волгодонске спортсмены вручную сдвинули корпус атомного реактора
«Малыш задыхался, температура зашкаливала»
Маленький Тёма едва не погиб в роддоме. Теперь ему нужна ваша помощь
Все материалы
Мир
Ангела Меркель«Устала от власти и от народа»
Мигранты, кризис и русский газ: что получила Германия за 16 лет правления Ангелы Меркель?
«Тут каждый день длиною в год»
Талибы освободили узников самой страшной тюрьмы Афганистана. Что творилось за ее стенами?
«Маневры за спиной Москвы»
США покидают Ближний Восток. Почему это не поможет России усилить свои позиции в Сирии
США, Британия и Австралия объединились в военный блок.
Какие задачи будет решать новый альянс?
Все материалы
Бывший СССР
Лукашенко дал месяц на доработку поправок в Конституцию
Лишь бы не было страны.
30 лет назад власть и народ решали судьбу СССР. Почему никто не захотел спасать Союз?
Польша обвинила белорусских пограничников в использовании пошлых фраз
На Украине совершено покушение на советника Владимира Зеленского.
Его автомобиль расстреляли из автоматов
В Литве задержали пять человек за перевозку иракских нелегалов
Алфавит революции.
Страны бывшего СССР отказываются от русского языка и переходят на латиницу. Чем это грозит России?
Представитель РПЦ отверг религиозный характер конфликта в Карабахе
Все материалы
Экономика
Названы главные пострадавшие от выгорания на работе
Россияне признались в регулярных переработках
Коррупция, кумовство и бедность.
Как «Восточную Швейцарию» охватил страшнейший за 170 лет кризис
Большинство россиян оказались вынуждены экономить деньги
Вопреки всему.
Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет?
Аналитик назвала главные осенние угрозы для рубля
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Все материалы
Силовые структуры
ФСБ задержала готовивших теракт против силовиков пятерых неонацистов
Ахмед Шалинский«Запустивший руку в общак — не жилец»
Главный чеченский вор в законе растратил деньги мафии. Что его ждет?
Не поделившая из-за развода деньги россиянка зарезала супруга
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Охотившийся на косулю российский браконьер застрелил товарища и покончил с собой
«Без работы у зэков срывает крышу»
Как маньяки, террористы и криминальные авторитеты зарабатывают в российских колониях
Российского полицейского заподозрили в изнасиловании 12-летней школьницы
Все материалы
Наука и техника
Американский и советские пилоты рядом с истребителем Bell P-39 Airacobra, поставлявшимся в СССР по ленд-лизу, 1944 год«СССР потерпит поражение без западных танков и самолетов»
Какую роль в разгроме нацистской Германии сыграл ленд-лиз
Посланцы фюрера.
Чем занимались солдаты Гитлера в оккупированной Белоруссии — редкие кадры Великой Отечественной войны
Все материалы
Спорт
Александр Сизоненко (справа)Русский Гулливер.
Советский баскетболист-гигант был известен на весь мир. Почему он умер в забвении и нищете?
Сергей Карасев«Рубцы на сердце от таких ошибок»
Лучший российский арбитр о любимых игроках, обидных словах и трудностях своей работы
Даниил МедведевДаниил Медведев выиграл US Open.
В финале он разгромил легендарного серба Новака Джоковича
Анна Щербакова«Мы идем побеждать»
Щербакова, Валиева и Трусова показали новые программы. Кто станет фаворитом олимпийского сезона?
Все материалы
Культура
Агату Муцениеце заподозрили в романе с мужем актрисы из сериала «Слуга народа»
Курт Кобейн«Мы были неуправляемы»
30 лет назад Nirvana выпустила альбом Nevermind. Что сделало его культовым?
Продюсер Роднянский рассказал о состоянии Звягинцева
Край мачо.
91-летний Клинт Иствуд возвращается к ковбойской теме и отвергает женщин в новом фильме. Каким он получился?
Звезда фильма «Эльвира — Повелительница Тьмы» совершила каминг-аут
«На США останется пятно позора»
Как автор «Таксиста» снял триллер о покере и безжалостных американских палачах в Ираке
Семья Бельмондо отреагировала на интимные мемуары любовницы актера
Все материалы
Интернет и СМИ
Симоньян заявила о «медийной войне» Германии и России после удаления каналов RT
«Это сводит меня с ума»
Блогерша делает макияж и рассказывает о каннибалах и расчленителях. Почему это смотрят миллионы?
Slava Marlow рассказал об отношениях с выбранной на «Давай поженимся!» девушкой
Вассерман рассказал о неочевидной угрозе вулкана на Канарах
«Ты все время боишься»
Хакер из России о жизни в постоянном страхе и связи со спецслужбами
Facebook попросила российский суд отсрочить оплату многомиллионного штрафа
Партнерский материал
Верные друзья или заклятые враги?
На НТВ состоится премьера оригинального проекта «Шоумаскгоон»
Все материалы
Ценности
17-летняя дочь Хайди Клум снялась в прозрачном платье для обложки журнала
Асиф Али Зардари и Беназир Бхутто«Я хотела бы унять боль»
Как женщина впервые стала премьером Пакистана, настроила против себя полстраны и была убита
Меган Маркл вернулась к образу голливудской звезды
Девушка увеличила грудь и разбогатела на продаже голых фото назло одноклассникам
«Мой самый большой ужас»
Мужчины в купальниках и женщины топлес: чем удивили Недели моды в Нью-Йорке и Лондоне
Москвички отказались от каблуков
Все материалы
Путешествия
Африканская Швейцария.
Здесь едят баварские сосиски и пьют пиво. Почему Намибия не похожа ни на одну страну Африки?
«Туристов здесь от души ненавидят»
Россиянка отдохнула на популярном «райском» курорте. Что поразило ее больше всего?
На крыше мира.
Молитвы, горы и кровавые обряды. Как поездка в Непал изменила сознание россиянина и его жизнь
«Где еще остались такие цены?»
Как экономно отдохнуть в Греции и каких ошибок стоит избегать туристам
Все материалы
Из жизни
Фантастические твари.
Милые с виду животные способны навредить целым континентам. Почему в этом виноваты люди?
«Сначала было очень больно»
История россиянина, который вмораживает себя в лед и прыгает голым с самолета
Французский коллекционер вин Мишель-Жак ШассейЖизнь за бутылку.
Хитрые планы, катакомбы и миллионы евро — как живет тайный мир похитителей элитного вина
Генри Пэджет, 1900 годБезумный маркиз.
Как известный аристократ опозорил свой род, прославился причудами и стал кумиром европейской богемы?
Все материалы
Новый китайский электрический гиперкар обещает разгон до ста за 1,9 секунды
Понаехали: Toyota Tundra и другие «неамериканские» пикапы в Штатах
Эти модели разработали специально для Северной Америки
В автомобилях Toyota начали использовать растительный биопластик
Докопаться до запятой: первый тест нового Subaru Outback
Новая платформа, другой кузов и планшет а-ля Tesla
В России начали тестировать дорожные камеры, измеряющие шум
Toyota Sequoia: Land Cruiser по-американски
Более крупная Sequoia вытеснила «Ленд-Крузеры» из США — она реально лучше?
Китайцы выпустили электрокар стоимостью 340 тысяч рублей
Все материалы
Среда обитания
Наворотили дел.
Секс-игрушка, обнаженные актрисы и темные пещеры: как выглядят самые скандальные памятники мира
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Всем по коробке.
Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?
С характером.
Гигантский унитаз, водопад и православие: как выглядят здания самого дерзкого архитектора мира
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Контрасты тут поражают»
Дикий остров в России манит туристов. Как насладиться его красотами и не встретиться с медведем?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Мы рады быть частью истории»
Двое россиян решили каждый год играть свадьбу. Как они обвенчались по древней традиции?
Архангельская область создаст собственный бренд
Россиянин ради эффектного кадра максимально приблизился к ядовитой змее
«И розовые очки не нужны»
Легендарное озеро в Крыму привлекает тысячи туристов. В чем его секрет?
Ставшие историей.
За что россияне полюбили заброшенные маяки, усадьбы и аулы-призраки?
Все материалы