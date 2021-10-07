Девушка случайно показала матери одну фотографию и начала считать дни до отъезда

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как попросила мать сфотографировать ее и случайно показала снимок, предназначенный для бойфренда. Девушка призналась, что после случившегося ей стало так стыдно, что она начала считать дни до отъезда.

Героиня истории объяснилась, что дала матери свой телефон и попросила сделать фото. «Вы знаете, что, когда открываешь приложение камеры, можно увидеть небольшой эскиз последнего сделанного снимка. Наверняка вы уже понимаете, что случилось», — написала авторша поста.

Рассказчица сообщила, что последней фотографией в галерее оказался эротический снимок, предназначенный для ее бойфренда. Девушка отметила, что не знает, почему она не удалила и не скрыла изображение, хотя обычно поступает именно так.

«Я не знаю, как я вообще смогу снова видеться с матерью. Считаю дни до отъезда», — заключила героиня истории.

В комментариях к посту многие посмеялись над ситуацией. Пользователи также заверили девушку, что подобный инцидент не испортит ее отношения с родственницей. Рассказчице также напомнили не забыть поздравить ее с днем матери.