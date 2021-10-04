Девушка узнала один факт о женихе за неделю до свадьбы и выставила его из дома

Девушка поругалась с женихом из-за того, что он скрыл разговор с братом о его парне

Девушка рассказала, что за неделю до свадьбы поругалась с женихом и выставила его из дома после того, как узнала о нем один неприятный факт. Свою историю пользовательница опубликовала на Reddit.

По словам невесты, возлюбленный скрыл от нее разговор с ее братом: жених попросил его, чтобы он не приходил на церемонию со своим парнем, потому что это может расстроить его родителей. «Они пришли в шок, когда впервые увидели, как мой брат пришел домой после школы вместе со своим парнем, им явно было некомфортно, но они мне ничего не сказали, и поэтому я решила отпустить эту ситуацию», — вспомнила она.

Девушка призналась, что поступок возлюбленного сильно разозлил ее, и в результате она решила выгнать его из дома. «Я начала кричать на него за то, что он говорил с братом за моей спиной», — поделилась она. Невеста отметила, что после этого возлюбленный пытался с ней связаться и попросить у нее прощения, но она отказалась пустить его домой. Позднее ей позвонили его родители и назвали ее грубой.

Ранее другой пользователь Reddit с ником hdhdjducch поделился историей о том, как получил дорогостоящие часы от жены, но затем захотел вернуть подарок в магазин.

