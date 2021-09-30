Мужчина решил выгнать невестку из дома и узнал о ней правду

Пользователь Reddit с ником throwawaySonwife8484 рассказал, что решил выгнать из дома невестку из-за неуважительного отношения к нему и дал ей 30 дней на то, чтобы она собрала вещи. Позднее мужчина узнал о жене сына правду: женщина вела себя так грубо, потому что думала, что он ее терпеть не может.

«Мой сын женился, как я считаю, очень рано — в 18 лет. Я поддержал его выбор, хотя и выразил свое недовольство», — поделился автор поста. По словам мужчины, за все время невестка ни разу не поблагодарила его за то, что он делал для нее. «Она постоянно жалуется. Ей не нравится, как я готовлю, но когда сын разогревает какое-то блюдо, она называет его лучшим. Если я убираю их комнату, то я, по мнению жены сына, всегда пропускаю какое-нибудь пятно», — поделился он.

Рассказчик отметил, что устал от такого неуважительного отношения, и решил поговорить с невесткой серьезно. Мужчина сказал женщине, что если она не попытается поладить с ним, то она может уходить из его дома. В ответ невестка обозвала его грубым словом, и он заявил, что в течение 30 дней она должна собрать вещи. Через некоторое время он узнал от сына причину, почему невестка так грубо себя вела. «Сын сказал своей жене, что я не могу ее терпеть за то, что она забрала его у меня. Я не знаю, почему он так сказал ей, но ведь это правда», — написал он.

Автор поста добавил, что теперь решил выгнать из дома и сына, и спросил у других пользователей, что они думают о его решении. Многие комментаторы встали на сторону мужчины. По их мнению, отец имеет полное право на то, чтобы попросить совершеннолетнего сына и невестку покинуть его дом. «Дать ей 30 дней на сборы — это даже великодушный поступок», — заявил один из комментаторов.

Ранее сообщалось, что мужчина услышал несколько оскорбительных и грубых шуток, которые его брат адресовал своей бывшей возлюбленной, и принял решение вызвать полицию.