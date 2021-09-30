Мужчина услышал шутку брата и вызвал полицию

Мужчина услышал несколько оскорбительных и грубых шуток, которые его брат по имени Рик адресовал своей бывшей возлюбленной, и принял решение вызвать полицию. В посте на Reddit он объяснил, что посчитал брата опасным для девушки. Родственники рассказчика не оценили его порыв и поругались с ним, после чего он попросил пользователей сайта высказать свое отношение к этому поступку.

Автор поста объяснил, что Рик расстался со своей бывшей возлюбленной, которую звали Роуз, три года назад. Недавно, когда рассказчик ужинал вместе с братом, тот начал отпускать очень странные шутки про девушку.

К примеру, он угрожал позвонить в специальную службу, чтобы у Роуз забрали ее дочь, а также связаться с работодателями ее мужа и предъявить ему ложные обвинения. Рик также заявил, что может использовать против бывшей возлюбленной то, что она страдает от обсессивно-компульсивного расстройства. Затем мужчина сказал, что может легко похитить Роуз, потому что знает маршруты, по которым она ходит одна по ночам.

«Он также добавил, что его нынешняя девушка Тина знает других девушек, которые готовы за деньги сделать все что угодно. Рик сказал, что у него есть соблазн нанять их и использовать против Роуз», — отметил рассказчик.

Ознакомившись с рассуждениями брата, автор поста позвонил в полицию, после чего правоохранители нанесли Рику визит. Герой истории добавил, что после этого его брат сильно разозлился и заявил, что просто шутил. Рика поддержали и другие члены семьи. В то же время рассказчик подчеркнул, что связался с Роуз и узнал, что несколько дней назад она видела подозрительного человека на заднем дворе своего дома.

В комментариях большинство пользователей встало на сторону автора поста. Пользователи поддержали его, а также порекомендовали снова связаться с Роуз и посоветовать ей установить камеры наблюдения, скрыть профили в социальных сетях и заблокировать всех подозрительных подписчиков, чтобы бывший возлюбленный не смог получать информацию о ней. Многие также посчитали, что шутки Рика действительно звучали очень опасно.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал историю о том, как узнал секрет родителей, и сильно поссорился с ними. Мужчина признался, что был возмущен тем, что родные втайне сделали ДНК-тест его сыну, и решил выгнать их из дома.