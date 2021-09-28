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Невеста заставила беременную подругу надеть тесное платье на свадьбу

Беременной женщине пришлось надеть на свадьбу тесное платье из-за правил невесты
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Фото: Unsplash

Невеста заставила беременную подругу прийти на церемонию бракосочетания в тесном платье. Соответствующая история появилась на Reddit.

Девушка, имя которой не указано, объяснила, что ее подруга захотела, чтобы на ее свадьбе все девушки были одеты в одинаковые платья. По словам гостьи, свадьба будет проходить в момент, когда она будет на пятом месяце беременности, и выбранный наряд будет тесным и неудобным из-за ее живота.

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В связи с этим автор поста спросила у невесты, сможет ли она прийти в другом платье, и получила отказ. «Я не думаю, что твой живот будет настолько большим через пять месяцев. Я хочу, чтобы всем было удобно, но ты будешь ходить в этом наряде всего лишь шесть часов, так что это не должно принести тебе слишком много дискомфорта. Я мечтала об этом дне много лет и не позволю тебе прийти в другом платье», — заявила она.

Пользователи сети раскритиковали поступок виновницы торжества в комментариях под постом. «Я бы не приходила на свадьбу к такой эгоистке», «Просто придите в другом платье ей назло», «Если она не готова идти с тобой на компромисс, значит она не стоит твоего присутствия на празднике», «Она ужасный человек, и кто вообще решил жениться на такой?», «Не трать свои нервы и оставайся дома», — писали юзеры.

Ранее в сентябре гостья пришла на свадьбу сестры в подвенечном наряде и была обругана в сети. Анонимный автор разместил в соцсети фотографию, сделанную во время мероприятия в Шотландии. На нем позируют несколько гостей, в том числе и родственница виновницы торжества, которая одета в длинное платье молочного цвета и светло-серую меховую шубу.

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