Мужчина получил дорогостоящий подарок от жены и поссорился с ней

Пользователь Reddit узнал, что жена купила подарок на его деньги, и поссорился с ней

Пользователь Reddit с ником hdhdjducch поделился историей о том, как получил дорогостоящие часы от жены, а потом узнал о ней неприятный факт. В итоге мужчина поссорился с супругой и захотел вернуть подарок в магазин.

Автор поста рассказал, что на день рождения супруга подарила ему часы швейцарского бренда Rolex. «Мне было очень неудобно, потому что я никогда не дарил ничего такого дорогого, и сказал жене, что ей не следовало так много тратить. Она ответила, что хотела сделать мне приятно, и знала, что мне понравится подарок», — поделился он.

По словам мужчины, через некоторое время он решил расплатиться за кофе своей банковской картой, но операцию отклонили. Когда он позвонил в банк, то узнал, что его карту заблокировали из-за подозрительных действий. Сотрудников банка смутило, что он потратил недавно слишком большую сумму денег. Получив выписку, рассказчик выяснил, что жена тайком купила подарок на его же деньги.

«Я решил поговорить с супругой, и она сказала мне: "Я думала, что трачу деньги с нашего общего счета, наверное, я взяла твою банковскую карту по ошибке". Я сообщил ей, что собираюсь вернуть такой дорогостоящий подарок, но она настояла на том, чтобы я оставил его у себя», — вспомнил он и добавил, что в итоге поссорился с женой.

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