В Москве загорелось общежитие Военного университета

В общежитии Военного университета в Москве начался пожар, эвакуированы более 100 человек

В общежитии Военного университета на Комсомольском проспекте в Москве начался пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Сейчас проводится эвакуация жильцов, здание покинули уже более 100 человек. Пожару присвоен второй уровень сложности.

Информации о жертвах или пострадавших нет. С третьего этажа и чердака идет густой черный дым, наблюдается плотное задымление.

31 июля семь человек пострадали в результате пожара в общежитии Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде. Ректор вуза уточнил, что пострадавшие отравились продуктами горения. Тогда пятерым помощь оказали на месте, еще двоих доставили в больницу.

В 2008 году в общежитии Военного университета на Большой Пироговской улице также был пожар. Тогда огонь распространился по перекрытиям здания, в котором проживали преподаватели и работники учебного заведения. С возгоранием боролись десять пожарных расчетов.