При пожаре в российском общежитии погибли двое китайцев

В поселке Залари Иркутской области при пожаре в двух общежитиях погибли двое граждан Китая, еще восемь пострадали. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона, передает РИА Новости.

Пожар произошел ночью 25 декабря в одноэтажном и двухэтажном деревянных зданиях общежитий лесозаготовительного предприятия.

Возгорание ликвидировали, его общая площадь составила 350 квадратных метров, идет разбор завалов. Следственный комитет начал проверку.

Ранее в доме престарелых и инвалидов в Архангельской области, произошел пожар: один человек пострадал, 40 человек были эвакуированы из здания. По предварительным данным, пожар в здании возник из-за курения в кровати. В ликвидации пожара участвовали 13 человек и пять единиц техники.

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