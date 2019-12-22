В российском доме престарелых произошел пожар из-за курения в кровати

В доме престарелых и инвалидов, расположенном в Плесецком районе Архангельской области, произошел пожар: один человек пострадал, 40 человек были эвакуированы из здания. Об этом в воскресенье, 22 декабря, РИА Новости сообщил представитель экстренных служб региона.

По словам источника, пожар произошел в двухэтажном здании на улице Цементников (населенный пункт Савинский), в палате на первом этаже. Один пострадавший при пожаре госпитализирован в Плесецкую центральную районную больницу. В числе эвакуированных оказались два сотрудника дома престарелых и инвалидов.

По предварительным данным, пожар в здании возник из-за неосторожного обращения с огнем — курения в кровати. В ликвидации пожара участвовали 13 человек и пять единиц техники.

Ранее 22 декабря сообщалось, что в Уфе загорелся нефтехимический завод «УфаНефтехим». Пожар начался в трехэтажном производственном здании, огонь распространился на территории в 1600 квадратных метров. В региональном управлении МЧС отметили, что угрозы для населения нет, эвакуация не проводилась.

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